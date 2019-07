Come sta Elsa? Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 10 luglio 2019, la Laguna ha informato ulteriormente Don Anselmo circa il suo attuale stato di salute. Inoltre, Antolina ha insistito nel dire che la donna stia tramando qualcosa con la complicità del dottor Alvaro. Nulla di vero o c’è sotto dell’altro? In attesa di risposte concrete, ecco qui il video Mediaset, completo dell’intero odierno episodio della soap opera, da visionare in streaming on demand. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle puntate spagnole di “El Secreto de Puente Viejo”.