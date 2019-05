Svenimenti, nascite e ansia. La puntata de Il Segreto di questo martedì 21 maggio 2019, è piena zeppa di eventi. Nel nuovo episodio in onda oggi su Canale 5, infatti, protagoniste sono state: Antolina, che ha continuato ad offendere Consuelo; Elsa, che è svenuta di fronte all’eccesso di cattiveria manifestato da Antolina; Dolores, davvero molto ansiosa per la nascita del nipotino. Riviviamo, allora, l’odierno appuntamento con Il Segreto, in questo video Mediaset, da rivedere in streaming on demand.