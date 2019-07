Qui su Superguida tv, in streaming on demand, tutte le recenti puntate intere de Il Segreto, compresa quella in onda oggi, 8 luglio 2019. Anche questo lunedì pomeriggio, infatti, Mediaset ha trasmesso su Canale 5 un nuovo episodio della soap opera spagnola. Il risultato? Mentre Julieta e Saul sono stati circondati da Molero e dai suoi uomini armati di fucile, Severo e Carmelo hanno provato in tutti modi ad intervenire, anche grazie all’aiuto della Guardia Civile. Ecco qui il video con tutte le scene odierne della soap. Qui, nel link, invece, anche le anticipazioni sugli episodi in arrivo in tv la prossima settimana.