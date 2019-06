Mentre nella realtà fatica ad arrivare l’estate, nella puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 3 giugno 2019, almeno per Meliton è arrivato il…Natale. Infatti, dopo aver ricevuto l’incarico per addobbare il paese in occasione delle festività natalizie, Meliton è sembrato infastidito dalla richiesta del sindaco. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’odierno appuntamento con la soap opera di Canale 5. Qui anche l’intera ultima puntata serale della soap, trasmessa sabato 1 giugno 2019.