Che fine farà Elsa? Nella puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 27 maggio 2019: Antolina ha provato ad avvelenarla, così, Consuelo ha fatto irruzione in casa per portarla via da lì. Intanto, però, Maria ha cercato di far ragionare Fernando – dal canto suo, sempre più vicino ad una crisi di nervi – ed il contributo di Julieta ha fatto sì che Severo, Carmelo e Saul abbiano celebrato il momento con un comune brindisi. Ecco, allora, il nuovo video Mediaset col recente appuntamento con la soap opera, da rivivere in streaming on demand qui su Super guida tv.