Nuovo incidente ne Il Segreto. Nella puntata di oggi, lunedì 24 giugno 2019, Francisca ha ordinato a Mauricio e ad altri uomini di recarsi sul luogo dell’incidente vietando, però, a Fernando di accompagnarli. Qui (in apertura): il video Mediaset con l’intero odierno episodio della soap opera, da rivedere in streaming on demand. Qui (nei link): anche le anticipazioni sulle nuove puntate in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno.