Cos’è successo nella puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 20 maggio 2019? Consuelo e Marcela sono andate a casa di Antolina perché preoccupate per le condizioni di salute di Elsa. Antolina, però, ha reagito molto male e ha insultato Consuelo. Rivediamo, allora, l’intero episodio andato in onda in data odierna, in questo nuovo video Mediaset. Il filmato è disponibile in streaming on demand.