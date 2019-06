Qui il video Mediaset ufficiale per rivedere, in streaming on demand, l’intera puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 17 giugno 2019. Ma cos’è accaduto nel nuovo episodio della soap opera, trasmesso nell’odierno pomeriggio su Canale 5? Maria ha ingannato Mauricio, obbligando Fernando a portarla con lui e ostacolando la liberazione di Alfonso ed Emilia. Intanto, l’incontro con Isaac ha sconvolto Isa e, per questo motivo, la donna si è confidata con Fé.