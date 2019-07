Il paradosso del medico che non si sente bene… Nella puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 15 luglio 2019, Elsa ha cercato il dottor Alvaro e lo ha trovato ferito in ospedale dopo l’aggressione subita la sera precedente. Rivediamo, allora, l’intero episodio della soap opera spagnola, in questo nuovo video Mediaset che ricostruisce il tutto, in streaming on demand. Qui, nel collegamento ipertestuale, anche le anticipazioni sulle prossime puntate in onda su Canale 5.