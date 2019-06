Il fantasma della malattia mentale. Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 6 giugno 2019, Elsa ha provato ad avvicinarsi ad Isaac, ma lui l’ha allontanata temendo per il suo passato in manicomio. Intanto, anche Maria ha fatto il suo, scegliendo di appoggiare Fernando nella trattativa con i rapitori di Alfonso ed Emilia. Qui il video Mediaset con l’intera puntata odierna della soap, da ripercorrere in streaming on demand. Qui anche le anticipazioni dall’8 al 14 giugno.