Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 13 giugno 2019, Dolores si è arrabbiata con Hipolito perché non è Urraca il nome scelto per la bambina. Questo, infatti, il gesto che la donna ha interpretato come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Ecco, allora, il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, l’intero nuovo episodio della soap trasmesso questo pomeriggio in tv. Qui anche le anticipazioni spagnole e le precedenti puntate intere.