Questa sera, mercoledì 21 marzo, Canale 5 ci propone una romantica prima tv. Il film consigliato di oggi è la commedia Tutte le strade portano a Roma (All roads lead to Rome), del 2015. La pellicola, ambientata nelle splendide terre del Belpaese, vede protagonisti il “nostro” Raoul Bova e l’americana Sarah Jessica Parker, star della famosissima serie tv Sex and the City.

Una mamma single, un uomo riemerso dal passato, una figlia ribelle e una madre fuori dagli schemi. Un viaggio per ritrovarsi e per perdersi tra paesaggi meravigliosi, valli, spiagge, ville, monumenti e campagne.

Film consigliato: Tutte le strade portano a Roma (All roads lead to Rome)

Per gli amanti delle commedie sentimentali, il film consigliato per la serata del 21 marzo è Tutte le strade portano a Roma (2015), in onda in prima tv su Canale 5 alle 21.10. La pellicola, il cui titolo originale è All roads lead to Rome, è di produzione italo-statunitense ed è interpretata dall’inedita coppia Raoul Bova-Sarah Jessica Parker.

I due saranno protagonisti di una romantica avventura on the road, all’inseguimento di una figlia ribelle e una madre “stramba”!

Nel cast troviamo anche gli italiani Claudia Cardinale, Nicolas Vaporidis e Marco Bonini, le spagnole Paz Vega e Rocio Munoz Morales e l’inglese Shel Shapiro.

Trama del film Tutte le strade portano a Roma

Maggie (S. J. Parker), quarantenne mamma single, e sua figlia Summer (R. Day), diciassettenne dal carattere ribelle, partono per un viaggio in Italia, ma la ragazza non ha alcuna voglia di rimanere.

Quando la riuscita del rapporto tra le due sembra non avere speranza, un avvenimento improvviso e inaspettato cambierà per sempre la loro vita. Infatti, arrivate in Toscana alla cascina dello zio George, Maggie incontra dopo tanti anni Luca (R. Bova), uomo del suo passato, con la madre Carmen (C. Cardinale), stravagante ex hippy e cantante.

Sia Summer che Carmen vogliono partire, ognuna per una destinazione diversa: la figlia di Maggie per gli Stati Uniti, per tornare dal fidanzato; la mamma di Luca, invece, desidera raggiungere Roma per sposare Marcellino (S. Shapiro), che ama da ben 50 anni.

Quando l’improbabile coppia scappa in direzione della capitale, per Maggie e Luca avrà inizio una romantica avventura.

Questo il trailer ufficiale in lingua originale:

Film in onda sulle altre reti

TV8 ore 21.30: il thriller Angeli e demoni, con Tom Hanks e Ewan McGregor;

NOVE ore 21.25: l’avventuroso Jumanji, con Robin Williams e Kirsten Dunst;

IRIS (22) ore 21.00: il drammatico/storico I vicerè, con Alessandro Preziosi e Lando Buzzanca;

RAI MOVIE (24) 21.10: il thriller Fuori controllo, con Mel Gibson;

CIELO (26) ore 21.15: il thriller Lockout, con Guy Pearce e Maggie Grace;

PARAMOUNT CHANNEL (27) ore 21.10: la commedia Garage Sale Mistery 10, con Lori Loghlin;

ITALIA 2 (35) ore 21.10: la commedia Scuola di polizia 4-Cittadini… in guardia, con Steve Guttemberg;

SPIKE (49) ore 21.15: la commedia Abbonzatissimi 2-Un anno dopo, con Jerry Calà ed Eva Grimaldi;

CINE SONY (55) ore 21.00: il drammatico Scent of a woman-Profumo di donna, con Al Pacino;

Buona visione e buona serata a tutti voi!