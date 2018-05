Nella prima serata di giovedì 10 maggio, Canale 5 ci propone una meravigliosa pellicola tedesca-statunitense, ambientata nella Germania nazista. Il film consigliato di oggi, tratto dall’omonimo bestseller di Markus Zusak, si intitola Storia di una ladra di libri, e sono più che convinta che ne rimarrete coinvolti e affascinati. E’ questo il film da vedere secondo la nostra redazione. Ma vediamo trama, cast e trailer del film.

Film da vedere: Storia di una ladra di libri

La piccola Liesel, interpretata dalla canadese Sophie Nélisse, è la protagonista di Storia di una ladra di libri, il film da vedere stasera, 10 maggio, in onda su Canale 5 alle 21.25.

Pellicola drammatica del 2013 diretta da Brian Percival, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo bestseller del 2005 di Mark Zusak (in origine il romanzo fu pubblicato in Italia col titolo di La bambina che salvava i libri). Il film è stato candidato per la Migliore colonna sonora (a John Williams ) agli Oscar, Golden Globe e BAFTA 2014.

Il Cast del Film

Nel cast, la giovane Sophie Nélisse è affiancata dall’inglese Emily Watson (Red Dragon), dall’australiano Geoffrey Rush (Pirati dei Caraibi-La maledizione della prima luna) e dallo statunitense Ben Schnetzer (Pride).

Eccovi tutto il cast al completo con i personaggi interpretati:

Sophie Nélisse: Liesel Meminger

Geoffrey Rush: Hans Hubermann

Emily Watson: Rosa Hubermann

Ben Schnetzer: Max Vandenburg

Joachim Paul Assböck: Ufficiale SS

Kirsten Block: Frau Heinrich

Sandra Nedeleff: Sarah

Nico Liersch: Rudy Steiner

Hildegard Schroedter: Frau Becker

Rafael Gareisen: Walter Kugler

Oliver Stokowski: Alex Steiner

Carina Wiese: Barbara Steiner

Barbara Auer: Ilsa Hermann

Heike Makatsch: Madre di Liesel

Levin Liam: Franz Deutscher

Matthias Matschke: Wolfgang

Sebastian Hülk: agente Gestapo

Rainer Reiners: prete

Trama del film ‘Storia di una ladra di libri’

Germania, gennaio 1939. Liesel Meminger (S. Nélisse) è una bambina di 9 anni in viaggio con la madre (H. Makatsch) e il fratellino Werner su un treno che li porterà a Molching. Durante il viaggio il piccolo muore e viene successivamente seppellito in un cimitero vicino alla ferrovia. Durante la funzione, Liesel raccoglie un libriccino perduto da un addetto alla sepoltura: si tratta del “Manuale del becchino”.

La madre della bambina, a causa delle sue idee politiche (è comunista), è costretta a darla in adozione. Così Liesel è accolta da Hans Hubermann (G. Rush) e sua moglie Rosa (E. Watson): lui gentile e imbianchino disoccupato (non trova lavoro perchè contrario a iscriversi al Partito Nazista), lei scontrosa ma dal cuore d’oro, lava il bucato per le ricche famiglie di Molching.

Hans scopre che Liesel è analfabeta e le insegna a leggere usando il Manuale del becchino da lei rubato il giorno del funerale del fratellino. La bambina scopre così un nuovo mondo fatto di parole e pensieri e in lei nasce una forte passione per i libri. La sua formazione verrà completata da Max (B. Schnetzer), un giovane e colto ebreo scampato ai nazisti, che viene nascosto in cantina da Hans. Tra Liesel e Max si instaurerà una profonda amicizia.

Il Trailer del film:

Auguro a tutti una buona serata!