Alfonso Signorini e la grande macchina Grande Fratello 2023 tornano in diretta con una nuova puntata da non perdere! A distanza di 48h dalla diretta di lunedì sera, scopriamo cosa è successo all’interno della casa tra scontri, confronti e nuove rivelazioni. Ecco le anticipazioni, i nominati e i possibili eliminati della puntata di stasera, mercoledì 15 novembre 2023.

Grande Fratello 2023, la diretta della ventesima puntata su Canale 5

Mercoledì 15 novembre dalle ore 21.29 appuntamento con una nuova puntata del “Grande Fratello 2023“, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Cambia la programmazione del reality che approda al mercoledì sera per lasciare spazio il giovedì alla partenza di “Io Canto Generation 2023”. In studio accanto al giornalista e conduttore ritroveremo: Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli la voce dei social. Spazio poi alle vicende dei concorrenti più spiati d’Italia.

A distanza di 48h dalla diciannovesima puntata è successo davvero di tutto. Mirko, dopo il confronto a distanza con la ex Perla, ha avuto una crisi: “spero che Greta non ci rimanga male, ma io con Perla ci sono cresciuto siamo diventati grandi insieme. L’amore è stato forte, ci siamo conosciuti che avevamo 13 anni. Sono contento che lei abbia capito e abbia fatto dei passi in avanti l’ho vista proprio bene dagli occhi. Pensavo entrasse, ma meglio così. Quando uscirò la prima cosa che farò andrò a trovare Perla“. Non solo, spazio ad Anita: la concorrente ha bestemmiato oppure no all’interno della casa? Sui social chiedono la squalifica immediata!

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di 15 novembre. Concorrenti eliminati dalla casa? I sondaggi

Durante la ventesima puntata del Grande Fratello 2023 scopriremo anche il verdetto del televoto. In nomination ci sono sei concorrenti. Chi vuoi salvare tra Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin ed Anita? Ricordiamo che i due concorrenti più votati saranno immuni nelle nomination della puntata di stasera.

Ma passiamo ai sondaggi che premiano Beatrice Luzzi con il 52,86% dei voti. L’attrice, tornata al televoto dopo due settimane, si conferma la più amata e la preferita dal pubblico. Al secondo posto Grecia Colmenares con il 17,50% seguita da Anita Olivieri con il 14,29%. Quarto posto per Massimiliano Varrese con il 10,60% e fanalini di coda Rosy Chin con il 2,62% e Ciro Petrone con il 2,14%.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello 2023, il reality show di successo di Canale 5, è trasmesso in contemporanea su diverse reti Mediaset. L’appuntamento è il lunedì e mercoledì sera in prima serata su Canale 5. Non solo, per chi volesse seguire h24 le avventure dei concorrenti l’appuntamento con la diretta dalla casa GF è tutti i giorni sul canale 55 di Mediaset Extra, ma anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity.

Infine la diretta dalla casa live sul canale 30 di La5 con i collegamenti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10, e dal lunedì alla domenica all’1 di notte. Infine le finestre del day-time da seguire sia su Canale 5 che su Italia 1.