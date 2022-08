Avrà luogo giovedì 22 settembre in prima serata su Rai 1 l’attesissimo confronto tra Enrico Letta, leader del Partito Democratico e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in vista delle elezioni politiche che daranno vita a un nuovo governo il prossimo 25 settembre. A ospitare in tv il faccia a faccia tra Enrico Letta e Giorgia Meloni sarà lo speciale “Porta a Porta” sulle Elezioni 2022 condotto da Bruno Vespa.

Elezioni 2022, speciale “Porta a Porta” confronto in tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni: quando in tv

La notizia del confronto tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, e del fatto che sarà proprio il salotto di “Porta a Porta” a ospitare lo Speciale Elezioni 2022 è stata data dal Corriere della Sera. Slitta quindi il debutto della seconda stagione della fiction “Imma Tataranni” previsto proprio giovedì 22 settembre. La fiction con Vanessa Scalera, a quanto pare, dovrebbe quindi debuttare giovedì 29 settembre.

In un primo momento erano stati invitati al confronto solo i due leader Meloni e Letta, poi una nota della trasmissione fa sapere che al confronto tv sono stati invitati a partecipare anche Salvini, Conte, Berlusconi, Di Maio e Calenda. Ciascuno di loro sarà intervistato per 30 minuti, mente il confronto tra Letta e Meloni sarà della durata di 60 minuti.

Elezioni 2022: faccia a faccia Enrico Letta e Giorgia Meloni anche sul Corriere della Sera

I due leader politici Letta e Meloni si incontreranno quindi tre giorni prima delle Elezioni 2022 che si terranno il 25 settembre. In un primo momento la Rai aveva annunciato due serate speciali del Tg1 previste per mercoledì 7 e giovedì 15 settembre, dal titolo “Serate Speciali – Il confronto”.

Enrico Letta e Giorgia Meloni tuttavia non debutteranno come duellanti politici quella sera: i due avranno la possibilità di confrontarsi faccia a faccia proprio sul sito del Corriere della Sera già il prossimo 12 settembre. A quanto pare anche Sky Tg 24 ha invitato i principali leader politici: Letta, Meloni, Conte e Calenda a “Il Confronto”: il canale diretto da Giuseppe De Bellis che in passato ha ospitato più volte la sfida tra candidati politici.

I confronti politici nella storia della tv

Anche se in Italia non abbiamo una lunga tradizione di confronti politici in tv, lo scontro Letta – Meloni non è il primo e non sarà l’ultimo. Da tempo i palinsesti tv ci mostrano talk show dove vengono mandate in campo le seconde linee dei partiti, con i leader politici che stanno a guardare.

Tra i precedenti confronti tv, ricordiamo quello tra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto nel 1994 a “Braccio di ferro” con Enrico Mentana su Canale 5, due anni Berlusconi contro Romano Prodi a “Linea 3” di Lucia Annunziata su Rai 3, con replica a “Testa a testa” di Enrico Mentana su Canale 5.

Il confronto Berlusconi – Prodi si è poi avuto anche nel 2006 su Rai 1 in due appuntamenti: nel primo conduceva il direttore del Tg1 Clemente J. Mimun, nel secondo il giornalista e conduttore Bruno Vespa. Gli scontri tv hanno avuto sempre ottenuto ottimi ascolti, questi ultimi due appuntamenti citati ottennero: il primo 16.129.000 telespettatori con uno share del 52,13%, il secondo 12.183.000 spettatori con uno share del 42,10%.