Claudia Ruggieri è da anni al timone del Salottino di ‘Avanti un Altro‘ come Miss Claudia. Anche per l’edizione 2024 del programma, la showgirl ha presentato le new entry del salottino che faranno compagnia ai telespettatori di Canale 5. Ma conosciamo meglio chi è e cosa fa.

Claudia Ruggieri, la Miss Claudia di Avanti un Altro

Ballerina e modella. Claudia Ruggieri ha raggiunto la popolarità grazie al ruolo di Miss Claudia in ‘Avanti un altro‘, quiz show che va in onda tutti i giorni nel preserale di Canale 5. Il suo personaggio è piaciuto molto al pubblico da casa che l’ha imparata a conoscere nel corso delle puntate. Mora, formosa e con uno spiccato accento romano, Claudia Ruggieri è colei che guida i concorrenti del Salottino popolato da bizzarri personaggi. Tra questi l’agente segreto, Mareman (Jospeh Lantillo, la giapponesina, lo scienziato pazzo (Romano Talevi) e la star del web (Laura Cremaschi).

Ma chi è Claudia Ruggieri e cosa ha fatto nella sua carriera? Nata il 22 ottobre del 1983 a Roma, grazie alla sua bellezza inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella. Nel 2004 è nel cast del film di Carlo Verdone ‘L’amore è eterno finché dura‘ per poi approdare al varietà condotto da Chiambretti ‘C’è e poi‘ e a ‘Ciao Darwin‘ come ballerina. Successivamente lavora ancora con Paolo Bonolis a ‘Domenica In‘ e nel 2011 viene scelta da Sonia Bruganelli per interpretare il personaggio della Supplente in ‘Avanti un altro‘. Nel corso delle tredici edizioni del qui show, ha cambiato più volte ruolo arrivando a essere la Poliziotta e poi Miss Claudia.

Nel 2016 fa il suo ritorno a Ciao Darwin questa volta nelle vesti di capitana di una squadra, mentre l’anno successivo è in un episodio del game show musicale ‘Bring the Noise. Nel corso della puntata del 2 gennaio ha fatto il suo ingresso in studio in un abito nero con inserti dorati raccogliendo gli applausi del pubblico.

Miss Claudia è stata scelta dalla concorrente nella puntata andata in onda domenica 7 gennaio 2024 su Canale 5. Ecco il Video Mediaset.

Vita privata e instagram

Oltre al mondo dello spettacolo, Claudia Ruggeri ha anche un bistrot specializzato in vino e birre artigianali. Recentemente, insieme all’amica e collega Laura Cremaschi, si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche ed è specializzanda in Psicologia Clinica e Riabilitazione. Il suo profilo instagram (nome utente @missclaudiaruggeri) è seguito da un milione e 200 mila follower.