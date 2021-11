C’è posta per te 2022 è pronta a sbarcare in prima serata su Canale 5. La trasmissione di punta dell’inverno della rete Mediaset torna a fare compagnia agli italiani con un parterre di ospiti di primissimo livello. Come sempre al timone della storica trasmissione ritroviamo la “Queen” di Canale 5 Maria De Filippi. Ma scopriamo insieme, quali sono i primi ospiti della nuova stagione televisiva di C’è posta per te.

C’è posta per te 2022: Can Yaman e Paolo Bonolis i primi ospiti della De Filippi

Nella stagione televisiva di C’è posta per te 2022 non mancheranno ospiti internazionali e vip di casa nostra: in anteprima per i lettori di SuperGuida Tv, vi possiamo anticipare che i primi due attesissimi ospiti saranno l’attore turco, molto amato dalle telespettatrici italiane e “Re” indiscusso delle soap Can Yaman e il conduttore tv di “casa nostra” Paolo Bonolis. I due protagonisti della tv italiana e non solo, saranno al centro di due sorprese che sicuramente emozioneranno il pubblico che da oltre 20 anni segue la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi.

Quando in onda la prima puntata di C’è posta per te 2022

Oltre ad anticiparvi il nome dei primi due ospiti di C’è posta per te 2022, siamo in grado di confermare anche la data della messa in onda della prima puntata della trasmissione. La prima puntata andrà in onda sabato 8 gennaio 2022, come di consueto su Canale 5 alle ore 21.30 circa.

Can Yaman e Paolo Bonolis: le sorprese durante la scorsa edizione

Per Can Yaman e Paolo Bonolis quella del 2022 non sarà la prima volta a C’è posta per te. Già nella scorsa edizione del programma condotto da Maria De Filippi, i due volti noti della tv, hanno regalato delle grandi emozioni: Can Yaman fu protagonista di una bellissima sorpresa alla signora Maria, invece, Paolo Bonolis ci fece emozionare con una bellissima sorprese a una mamma e il regalo di una crociera a lei e ai suoi tre figli.