Al gran finale di Bitter Sweet manca soltanto un giorno. Tuttavia, anche oggi, giovedì 12 settembre 2019, l’amata serie turca ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5 e con ben due puntate giornaliere. Questa, allora, la trama breve degli episodi numero 77 e 78, trasmessi questo pomeriggio in tv dalle ore 14.45 alle 16.30 circa:

Nazli e Ferit si sono riappacificati grazie al piccolo Bulut; Asuman ha stabilito di dire tutta la verità ad Aslan.

Deniz e gli altri hanno fatto una scoperta su Hakan: è lui la persona che ha determinato a morte di Zeynep e Demir. Ma, messo alle strette, come reagirà ora l’uomo?

In attesa dell’epilogo della serie, previsto per domani, venerdì 13 settembre 2019, rivediamo le nuove puntate intere di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in onda oggi pomeriggio. Ecco i due video Mediaset ufficiali, da consultare in streaming on demand.