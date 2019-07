Nuovi colpi di scena, oggi a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nella puntata di questo venerdì 5 luglio 2019, infatti, Deniz ha offerto a Fatosh di lavorare nel suo nuovo locale. In puntata, inoltre, Hakan e Demet hanno trovato il modo di “sporcare” l’immagine di Aslan, anche perché la decisione del giudice per l’affidamento del piccolo Bulut è sempre più vicina. Qui, in apertura, il nuovo video Mediaset con l’intera puntata odierna della soap opera, da “ripassare” in streaming on demand. Qui, nel collegamento ipertestuale, invece, le nuove anticipazioni sulle trame delle puntate presto in onda su Canale 5.