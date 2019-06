Quale sarà il destino di Bulut? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di venerdì 21 giugno 2019, il nipotino di Ferit è stato affidato agli zii Hakan e Demet. Questa, infatti, la decisione temporanea del giudice, arrivata anche dopo che il rivale in affari di Aslan è riuscito ad avere alcuni importanti documenti segreti. Qui il video Mediaset con l’intero episodio della soap opera in onda oggi. Qui anche le precedenti puntate intere del 20 e 19 giugno, da rivedere in streaming on demand.