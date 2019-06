Qui il video Mediaset ufficiale per rivedere, in streaming on demand, la puntata di Bitter Sweet di questo venerdì 14 giugno 2019. Dopo le prime puntate con gli “ingredienti d’amore” su Canale 5, oggi la soap opera turca ha raccontato dell’incidente che ha causato la morte dei genitori del piccolo Bulut e della reazione violenta di Deniz alla notizia. Intanto, la società di Ferit Aslan ha vinto il super appalto, scontrandosi a colpi di asta con il rivale in affari, Hakan.