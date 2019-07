Bitter Sweet continua a “mescolare” Ingredienti d’amore. Nella puntata di oggi, venerdì 12 luglio 2019, Alya si è vendicata perché gelosa di Nazli e del suo ex fidanzato. Inoltre, Hakan ha dato uno scossone morale a Deniz per farle inseguire i propri sogni; mentre Ferit ha fatto capire all’amico che il mondo degli affari è spietato. Qui il video Mediaset con l’odierna puntata intera della soap; qui anche le precedenti puntate, da rivedere in streaming on demand.