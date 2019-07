Prime gelosie e nuove ripicche in arrivo. Nella puntata di Bitter Sweet di mercoledì 3 luglio 2019, infatti, Demet si è ingelosita di Nazli e ha deciso di inviare una lettera a Ferit in cui rivolge espressi ricatti ad Asuman e alla sorella. Nel frattempo, anche Deniz ha avuto da fare, visto che ha comprato un locale ed ora il suo sogno è quello di creare divertimento sia per musicisti che per chi assiste agli spettacoli. Qui, in apertura, la puntata intera della soap opera turca, da ripercorrere in streaming on demand grazie al nuovo video Mediaset. Qui, nel collegamento ipertestuale, anche le anticipazioni sulle prossime puntate in onda su Canale 5.