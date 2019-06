Nuovi colpi di scena in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nella puntata di oggi, mercoledì 26 giugno 2019, da rivivere in streaming on demand nel video Mediaset pubblicato in apertura: Fatosh ha scambiato un’amica nella paninoteca che ha da poco consigliato a Tarik, mentre lui si è presentato con Engin; Demet ed Hakan, invece, hanno fatto irruzione nello studio di Ferit alla ricerca dei documenti utili al loro scopo. Qui, nel link, anche le precedenti puntate intere e le anticipazioni della soap opera turca.