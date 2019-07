Non c’è due senza tre? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Nazli e Manami hanno dovuto fare i conti con un forfait in zona Cesarini. Il terzo socio del ristorante, infatti, ha venduto la sua quota comunicando all’ultimo minuto tale decisione imprevista. Rivediamo, allora, le odierne scene della soap opera turca, in questo nuovo video Mediaset (filmato intero, in streaming on demand):