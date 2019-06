Le foto ‘rubate’ e il destino del nipotino. Nella puntata di Bitter Sweet di questo mercoledì 19 giugno 2019, Asuman ha fotografato di nascosto i documenti di Ferit che riguardano la custodia del bambino. Tutto questo mentre Aslan ed Enig hanno giocato col piccolo Bulut in villa. Qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’ottavo episodio della soap opera turca in onda su Canale 5.