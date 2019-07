Mai più in casa Aslan? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di oggi, mercoledì 17 luglio 2019, le azioni di Asuman hanno portato Nazli a dimettersi. Ferit, però, ha imposto alla giovane cuoca il rispetto del contratto di lavoro col quale è stata assunta. Insomma, come finirà? In attesa di nuovi dettagli, ecco qui il video Mediaset con l’intera puntata odierna della soap, da ripercorrere in streaming on demand.