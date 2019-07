Super guida tv dà spazio al nuovo video Mediaset con la puntata di Bitter Sweet di oggi, martedì 2 luglio 2019. Rivediamola, allora, in streaming on demand, ripercorrendo in breve la trama dell’odierno episodio della soap opera turca, in onda ogni giorno su Canale 5. Mentre Hakan sta continuando a pianificare la sua vendetta, infatti, Nazli è rimasta bloccata a casa di Ferit. Il motivo? Aslan ha la febbre alta e lei si è sentita in dovere di prendersene cura. Per i più curiosi, ecco qui anche le anticipazioni sulle nuove puntate trasmesse dal prossimo 8 luglio.