Incontro inaspettato, lacrime sul viso e furto imprevisto. Nella puntata di Bitter Sweet di oggi, martedì 11 giugno 2019, Nazli e Ferit si sono scontrati in casa e finalmente si sono conosciuti. Intanto, Nazli è rimasta delusa dopo che Aslan l’ha rimproverata, mentre Asuman ha sottratto qualcosa dalla camera di Ferit. Qui il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, l’odierna puntata intera della serie turca. Qui anche la prima puntata in onda ieri, 10 giugno.