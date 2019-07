Nuova attività e i soldi scarseggiano? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in onda oggi, lunedì 22 luglio 2019, Nazli ha chiesto un finanziamento per l’apertura del nuovo ristorante; la richiesta per il mutuo, però, è stata rigettata perché la giovane cuoca è ormai senza stipendio. Intanto, Deniz si è stupito della manipolazione che la sorella ha compiuto al solo fine di raggiungere i propri obiettivi. Ecco qui il video Mediaset per ripercorrere il tutto, in streaming on demand.