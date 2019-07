Guai in arrivo con la Giustizia? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di giovedì 25 luglio 2019, Demet ha ascoltato di nascosto le parole di Hakan e così ha deciso di denunciare alle Forze dell’Ordine gli illeciti del marito. Rivediamo, allora, in streaming on demand, l’intera puntata odierna della soap opera turca trasmessa da Canale 5, in questo nuovo video Mediaset. Qui, nel link, anche le nuove anticipazioni e le puntate in onda ieri e nei giorni precedenti.