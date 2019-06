Nervi tesi, scuse ufficiali e uscite a sorpresa. Nella puntata di Bitter Sweet di giovedì 13 giugno 2019, Ferit ha chiesto perdono a Nazli con un messaggio e le ha anche inviato a casa il suo vestito. Inoltre, per volere del piccolo Bulut, la ragazza si è ritrovata a cena con Aslan, successivamente facendo visita allo “zio” Deniz. Qui il video Mediaset per rivedere il tutto, in streaming on demand; qui, invece, le precedenti puntate intere e le anticipazioni della soap con alcune curiosità sul cast.