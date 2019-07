Nazli evita Ferit? Nella puntata di Bitter Sweet di oggi, giovedì 11 luglio 2019, Aslan ha cercato di parlare dell’evoluzione del loro rapporto, ma lei ha ben pensato di non affrontare l’argomento “bacio”. In puntata, inoltre, Demet ha scoperto di essere incinta, con test di gravidanza e conseguente visita ginecologica che l’hanno confermato. Ecco qui l’intera odierna puntata della soap, da rivedere in streaming on demand (video Mediaset).