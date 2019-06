Bitter Sweet – Ingredienti d’amore ha ufficialmente debuttato su Canale 5, ed ecco qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, la prima puntata in onda oggi, lunedì 10 giugno 2019. Nel primissimo episodio della nuova serie turca, con protagonisti gli attori Özge Gürel e Can Yaman: Nazli ha cominciato a lavorare come cuoca di Ferit Aslan. I due, però, ancora non si sono conosciuti, anche se ad una festa si sono già incontrati e scontrati! La soap torna in tv anche domani pomeriggio, dalle ore 14.45 alle 15.40 circa, subito dopo le puntate di Una Vita e Beautiful.