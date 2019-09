Nuove peripezie sentimentali, quelle viste nelle puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in onda oggi, mercoledì 11 settembre 2019, nel pomeriggio di Canale 5. E’ questa, infatti, la trama ufficiale dei due nuovi episodi della popolare serie turca, trasmessa anche in data odierna e per circa un’ora e mezza (tanto quanto dura in tv il nuovo doppio appuntamento con i protagonisti della soap):

Nazli si è fatta coraggio e ha chiesto a Ferit di divorziare. Ma è davvero questa la soluzione in risposta al ricatto di Hakan?;

Nazli e Ferit dovranno ricorrere alla terapia di coppia. A disporlo è stato il giudice della causa per il divorzio.

Ma quanto durerà la tensione tra Aslan e la giovane cuoca? In vista del gran finale di venerdì 13 settembre 2019, riusciranno o no i due a riavvicinarsi? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Mediaset ufficiale per rivedere, in streaming on demand, l’intera puntata di Bitter Sweet di oggi, formata dagli episodi numero 75 e 76.