L’ha incastrata? Oggi, giovedì 5 settembre 2019, la puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore ha mandato in onda la trappola che Hakan ha messo in piedi contro Asuman al fine di perpetrare un ricatto ai danni di Nazli.

Intanto, Leman si è trasferito a casa di Ferit e la giovane cuoca ha iniziato a trattare con sufficienza la nuora. Insomma, nel corso del tempo i rapporti tra le due miglioreranno oppure no?

In attesa di scoprirlo, non resta che rivedere l’intera puntata di Bitter Sweet di oggi. Ecco il video Mediaset completo dell’odierno episodio, da ripercorrere per intero in streaming on demand.