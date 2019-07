Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: la puntata del 30 luglio 2019, in streaming | video Mediaset

Puntata numero 37, quella di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di oggi, martedì 30 luglio 2019. Ma come fare per rivederla, in streaming on demand? Ecco qui, su Super guida tv, il video Mediaset completo della replica dell’intero nuovo episodio della soap opera turca, trasmessa anche in data odierna nel pomeriggio di Canale 5.

Ma cos’è successo questo martedì pomeriggio nella soap?: Deniz ha spedito una pennetta Usb di Demet a Ferit, al fine di fargli scoprire la verità. Aslan, però, ha deciso di fare reclamo al nuovo ristorante di Nazli e il suo socio Manami…

“Dolunay” torna in onda anche domani, mercoledì 31 luglio, con un nuovo appuntamento, previsto sulla Rete diretta da Giancarlo Scheri nel consueto orario compreso tra le ore 14.45 e le 15.30 circa.