Bitter Sweet – Ingredienti d’amore continua a regalare colpi di scena. Nella puntata di venerdì 30 agosto 2019, Nazli ha beccato una foto che immortala Ferit in compagnia di Pelin.

Il ritrovamento fotografico, però, ha portato la ragazza ad avere ulteriori dubbi sulla sincerità dell’ex fiamma di Akan. Ma riuscirà o no, la giovanissima cuoca, a non perdere il controllo?

In attesa di ulteriori novità, ecco qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, la puntata intera di Bitter Sweet di oggi pomeriggio. Un nuovo episodio della soap, ricordiamo, verrà trasmesso lunedì 2 settembre, nel consueto orario 14.45 – 15.30 circa.

A lunedì!