Amore perduto? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di oggi, giovedì 29 agosto 2019, si è dato ampio spazio ai sentimenti che Ferit prova per Nazli e per la sua vecchia “fiamma”, Pelin. Intanto, però, anche il triangolo amoroso tra Manami, Fatosh e Tarik ha preso il sopravvento e, di fatto, è andato ad intrecciarsi con i problemi economici del ristorante. Ma cosa accadrà nel nuovo episodio di domani? In attesa di ulteriori sviluppi per la trama, ecco qui il nuovo video Mediaset ufficiale per ripercorrere, in streaming on demand, l’intera odierna puntata di Bitter Sweet.