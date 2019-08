Un volto dal passato che cambia tutto. Bitter Sweet – Ingredienti d’amore ha “approfitta” del nuovo personaggio Pelin e, anche nella puntata di questo mercoledì 28 agosto 2019, ha concentrato l’attenzione sui loschi piani di Hakan e Demet. Intanto, Nazli ha chiesto a Ferit di chiarire in un incontro. Una domanda scomoda, però, ha messo con le spalle al muro Aslan.

Curiosi di sapere come va a finire? Beh, niente paura! Bitter Sweet torna in onda anche domani, giovedì 29 agosto, con Nazli che suggerisce alla sorella Asuman un’idea utile ad estinguere il debito contratto. Nell’attesa, ecco qui il video Mediaset con la puntata di oggi, da rivedere in streaming on demand.

A domani!