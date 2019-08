Anche oggi, lunedì 26 agosto 2019, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è tornato in onda con una sola puntata, trasmessa su Canale 5 nella fascia oraria compresa tra le ore 14.45 e le 15.35. Nell’episodio della soap opera in tv questo lunedì pomeriggio: Nazli ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Ferit. Tra i vecchi amici di Aslan, però, si è presentata anche Pellin, una sua ex “fiamma”. Rivediamo, allora, il tutto, in streaming on demand, in questo nuovo video Mediaset ufficiale. Bitter Sweet torna in palinsesto anche domani, martedì 27 agosto, nel consueto appuntamento di programmazione.