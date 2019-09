Stanchezza mentale per Nazli e Ferit? Nella puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore di lunedì 2 settembre 2019, Ferit si è presentato tardi all’intervista concordata per il ristorante di Nazli. La giovane cuoca, però, non contenta delle continue intromissioni di Pelin, ha deciso di andare via di casa.

Cosa aspettarsi, dunque, dalla nuova puntata di Bitter Sweet di domani, 3 settembre 2019? Nell’attesa di scoprire tutte le novità del caso, rivediamo, in streaming on demand, l’intero episodio di oggi della soap opera (video Mediaset).