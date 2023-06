Nuovo appuntamento oggi venerdì 30 giugno 2023, con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, mentre Hope cerca di essere comprensiva nei confronti del marito, Brooke non vede di buon occhio la continua presenza di Liam a casa di Steffy. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.