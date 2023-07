Nuovo appuntamento oggi giovedì 27 luglio 2023, con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Carter parla di Paris con Zende rassicurandolo che tra loro due non potrebbe mai funzionare, ma non svela di essere ancora innamorato di Quinn. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.