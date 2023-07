Nuovo appuntamento oggi domenica 2 luglio 2023, con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Sheila, tormentata dai rimorsi, decide di affrontare Steffy per vedere suo nipote, nonostante Deacon tenti inutilmente di dissuaderla. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.