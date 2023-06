Triplo appuntamento oggi domenica 18 giugno 2023, con la soap americana Beautiful. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

Brooke, Taylor e Ridge discutono se sia giusto lasciar credere a Steffy, appena risvegliatasi dal coma, che Liam è suo marito.

Taylor spiega che Steffy ha rimosso Finn come meccanismo di difesa della psiche per affrontare il trauma della sua morte in maniera indolore.

Liam porta Kelly a visitare Steffy all’ospedale. Quest’ultima, che non ha ancora recuperato la memoria, crede che Liam sia suo marito.