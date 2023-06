Quadruplo appuntamento oggi sabato 17 giugno 2023, con la soap americana Beautiful. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

Quinn si accorge che tra Paris e Carter sta succedendo qualcosa. Carter però le dice di non averla mai dimenticata e che è per questo che ha iniziato una storia con Paris.

Steffy non ricorda ancora chi le ha sparato e quando Liam si presenta nella sua stanza d’ospedale lo tratta come se fosse ancora suo marito.

Tutti, e in particolare Sheila, aspettano di sapere se Steffy ricorda chi le ha sparato. Steffy si risveglia, ed è convinta che Liam sia ancora suo marito mentre non ricorda nulla di Finn.

Brooke, preoccupata per Hope, vorrebbe spiegare a Steffy che Liam non è più suo marito, ma Bridget e Taylor insistono per assecondarla.