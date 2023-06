Triplo appuntamento oggi domenica 11 giugno 2023, con la soap americana Beautiful. Ecco i Video Mediaset per rivedere le intere puntate trasmesse da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

Al capezzale di Steffy c’è anche Sheila, terrorizzata che possa rivelare che è stata lei a spararle, ma Steffy sembra non ricordare niente.

Steffy si è risvegliata e tutti sono all’ospedale per confortarla, ma lei non ricorda nulla e non riesce a parlare. Sheila teme possa rivelare la verità su quanto accaduto.

Taylor racconta a Ridge di aver sorpreso Sheila sul tetto dell’ospedale in procinto di suicidarsi e che per afferrarla è scivolata rimanendo sospesa nel vuoto.