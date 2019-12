Nella puntata di oggi 1 dicembre di Beautiful, Reese è perseguitato dai creditori per cui deve estinguere i suoi debiti al più presto. La figlia di quest’ultimo è convinta che suo padre stia solamente usando Taylor per risolvere i suoi guai finanziari. Ad un certo punto le cose si complicano in quanto i creditori minacciano di fare del male a Zoe. Ecco il video Mediaset con la puntata integrale in replica streaming.