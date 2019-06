Le nozze tra Hope e Liam sono andate in porto? Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 7 giugno 2019, i due si sono uniti in matrimonio tra scambio di fedi e di promesse, anche chiedendo agli invitati di condividere alcuni pensieri. Intanto, Steffy ha assistito, perplessa, alla cerimonia, mentre Bill ha sperato di poter recuperare un giorno il rapporto con i figli. Qui il video Mediaset con l’intera puntata di questo venerdì pomeriggio, da rivedere in streaming on demand.